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Норвегия уничтожила Словению на ЧМ-2017

Норвегия уничтожила Словению
Eurosport

9 ч. назад

Матч группового этапа остался за скандинавами – 5:1.

Словения – Норвегия – 1:5

Голы:

0:1 – Матис Олимб (Патрик Торесен, Кен Андре Олимб), 05:57’

0:2 – Кен Андре Олимб (Патрик Торесен, Маттиас Нёрстебё), 14:35

0:3 – Кристиан Форсберг, 18:20

0:4 – Александер Райхенберг (Йонас Холес, Ларс Хауген – бол), 38:58’

1:4 – Роберт Саболич (Матич Подлипник, Лука Видмар) , 39:45’

1:5 – Патрик Торесен (Кен Андре Олимб, Александр Бонсаксен), 59:17

Норвегия набрала 6 очков и вышла на второе место. Словения с 1 баллом идет последней.

В следующем матче Словения сыграет с Финляндией (10 мая), а Норвегия – с Чехией (11 мая).

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