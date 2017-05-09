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Норвегия уничтожила Словению на ЧМ-2017
Матч группового этапа остался за скандинавами – 5:1.
Голы:
0:1 – Матис Олимб (Патрик Торесен, Кен Андре Олимб), 05:57’
0:2 – Кен Андре Олимб (Патрик Торесен, Маттиас Нёрстебё), 14:35
0:3 – Кристиан Форсберг, 18:20
0:4 – Александер Райхенберг (Йонас Холес, Ларс Хауген – бол), 38:58’
1:4 – Роберт Саболич (Матич Подлипник, Лука Видмар) , 39:45’
1:5 – Патрик Торесен (Кен Андре Олимб, Александр Бонсаксен), 59:17
Норвегия набрала 6 очков и вышла на второе место. Словения с 1 баллом идет последней.
В следующем матче Словения сыграет с Финляндией (10 мая), а Норвегия – с Чехией (11 мая).
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