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Словаки ушли с 0:3 в матче ЧМ-2017 с датчанами, но проиграли по буллитам

Словаки ушли с 0:3 в матче с датчанами, но проиграли по буллитам
Eurosport

5 ч. назад

Матч группового этапа остался за скандинавской командой – 4:3 Б.

Словакия – Дания – 3:4 Б

Голы:

0:1 – Никлас Хардт (Фредерик Сторм, Мортен Грин – бол.), 16:20’

0:2 – Патрик Расселл (Матиас Бау Хансен, Оливер Лауридсен), 24:46’

0:3 – Мортен Поульсен (Оливер Лауридсен, Мортен Грин), 39:57’

1:3 – Мартин Гернат (Михел Миклик, Марцел Гашчак), 41:22’

2:3 – Марио Ближняк (Марцел Гашчак, Владимир Дравецки – бол.), 46:05’

3:3 – Михел Миклик (Петер Череснак, Владимир Дравецки – бол.), 51:53’

В серии буллитов точнее оказались датчане – 0:1.

  • В следующем матче Словакия сыграет с Германией (10 мая), а Дания – с Россией (11 мая).

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