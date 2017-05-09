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Словаки ушли с 0:3 в матче ЧМ-2017 с датчанами, но проиграли по буллитам
Матч группового этапа остался за скандинавской командой – 4:3 Б.
Голы:
0:1 – Никлас Хардт (Фредерик Сторм, Мортен Грин – бол.), 16:20’
0:2 – Патрик Расселл (Матиас Бау Хансен, Оливер Лауридсен), 24:46’
0:3 – Мортен Поульсен (Оливер Лауридсен, Мортен Грин), 39:57’
1:3 – Мартин Гернат (Михел Миклик, Марцел Гашчак), 41:22’
2:3 – Марио Ближняк (Марцел Гашчак, Владимир Дравецки – бол.), 46:05’
3:3 – Михел Миклик (Петер Череснак, Владимир Дравецки – бол.), 51:53’
В серии буллитов точнее оказались датчане – 0:1.
- В следующем матче Словакия сыграет с Германией (10 мая), а Дания – с Россией (11 мая).
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