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Франция вслед за Финляндией прибила Швейцарию на ЧМ-2017

Франция прибила Швейцарию
Eurosport

5 ч. назад

Матч группового этапа остался за хозяевами – 4:3 Б.

Швейцария – Франция – 3:4 Б

Голы:

0:1 – Йоанн Овитю (Жордан Перре – меньш.), 02:53’

1:1 – Венсан Праплан (Денис Холленштайн, Роман Лёффель), 21:22’

2:1 – Венсан Праплан (Денис Холленштайн, Гаэтан Хаас), 23:48’

2:2 – Стефан да Коста (Йоанн Овитю – бол.), 43:02’

3:2 – Андрес Амбюль (Пиус Сутер, Рамон Унтерсандер), 53:14’

3:3 – Антони Реч (Лоран Менье), 55:41’

3:4 – Стефан да Коста (буллит)

  • В следующем матче Швейцария сыграет с Белоруссией (10 мая), а Франция – с Канадой (11 мая).

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