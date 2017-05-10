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Франция вслед за Финляндией прибила Швейцарию на ЧМ-2017
Матч группового этапа остался за хозяевами – 4:3 Б.
Голы:
0:1 – Йоанн Овитю (Жордан Перре – меньш.), 02:53’
1:1 – Венсан Праплан (Денис Холленштайн, Роман Лёффель), 21:22’
2:1 – Венсан Праплан (Денис Холленштайн, Гаэтан Хаас), 23:48’
2:2 – Стефан да Коста (Йоанн Овитю – бол.), 43:02’
3:2 – Андрес Амбюль (Пиус Сутер, Рамон Унтерсандер), 53:14’
3:3 – Антони Реч (Лоран Менье), 55:41’
3:4 – Стефан да Коста (буллит)
- В следующем матче Швейцария сыграет с Белоруссией (10 мая), а Франция – с Канадой (11 мая).
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