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США спокойно разобрались с Италией на чемпионате мира по хоккею
Американцы подарили своему голкиперу шатаут – 3:0.
Голы:
1:0, 05:17 – Брок Нельсон
2:0, 25:53 – Брок Нельсон (Дилан Ларкин) – мен.
3:0, 27:47 – Андерс Ли (Джонни Гудро, Дилан Ларкин) – бол.
- Американцы одержали третью победу в четырех матчах.
- США впервые на ЧМ сыграли на ноль – шатаут оформил Джимми Ховард.
- В следующей игре звездно-полосатые померятся силами с Латвией.
- Этот матч пройдет 13 мая.
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