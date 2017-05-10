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США спокойно разобрались с Италией на чемпионате мира по хоккею

США спокойно разобрались с Италией
Eurosport

5 ч. назад

Американцы подарили своему голкиперу шатаут – 3:0.

США – Италия – 3:0

Голы:

1:0, 05:17 – Брок Нельсон

2:0, 25:53 – Брок Нельсон (Дилан Ларкин) – мен.

3:0, 27:47 – Андерс Ли (Джонни Гудро, Дилан Ларкин) – бол.

  • Американцы одержали третью победу в четырех матчах.
  • США впервые на ЧМ сыграли на ноль – шатаут оформил Джимми Ховард.
  • В следующей игре звездно-полосатые померятся силами с Латвией.
  • Этот матч пройдет 13 мая.

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