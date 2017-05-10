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Белоруссия проиграла четвертый матч кряду на ЧМ-2017

Белоруссия проиграла четвертый матч кряду
Eurosport

5 ч. назад

В матче группового этапа белорусы уступили швейцарцам – 0:3.

Швейцария – Белоруссия – 3:0

Голы:

1:0, 17:54 – Рето Шаппи (Рамон Унтерсандер, Йоэль Генацци) – бол.

2:0, 35:29 – Андрес Амбюль (Денис Холленштайн, Роман Лёффель)

3:0, 47:55 – Коди Элмонд (Рето Шаппи)

  • Белоруссия замыкает последнее место в группе В (0 очков). Швейцария с 9 баллами догнала лидирующую Канаду.
  • В следующем матче Белоруссия сыграет с Францией (12 мая), а Швейцария – с Канадой (13 мая).

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