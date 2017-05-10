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Финляндия с трудом обыграла Словению в матче ЧМ-2017
Встреча группового этапа завершилась для финнов волевой победой – 5:2.
Голы:
0:1, 14:21 – Анце Куралт (Ник Пем)
1:1, 24:06 – Вели-Матти Савинайнен (Юлиус Хонка, Томи Саллинен)
2:1, 25:51 – Микко Рантанен (Вели-Матти Савинайнен, Себастьян Ахо)
2:2, 45:50 – Рок Тичар (Роберт Саболич) – бол.
3:2, 49:30 – Себастьян Ахо (Микко Рантанен, Оскар Осала) – бол.
4:2, 50:34 – Маркус Хянникяйнен (Яни Лаюнен)
5:2, 59:15 – Томи Саллинен – пустые ворота
- Финляндия набрала 7 очков и поднялась с шестого места на третье в группе В. Словения с 1 баллом идет предпоследней.
- В следующем матче Словения сыграет с Чехией (12 мая), а Финляндия – с Норвегией (13 мая).
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