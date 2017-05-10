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Финляндия с трудом обыграла Словению в матче ЧМ-2017

Финляндия с трудом обыграла Словению
Eurosport

56 мин. назад

Встреча группового этапа завершилась для финнов волевой победой – 5:2.

Финляндия – Словения – 5:2

Голы:

0:1, 14:21 – Анце Куралт (Ник Пем)

1:1, 24:06 – Вели-Матти Савинайнен (Юлиус Хонка, Томи Саллинен)

2:1, 25:51 – Микко Рантанен (Вели-Матти Савинайнен, Себастьян Ахо)

2:2, 45:50 – Рок Тичар (Роберт Саболич) – бол.

3:2, 49:30 – Себастьян Ахо (Микко Рантанен, Оскар Осала) – бол.

4:2, 50:34 – Маркус Хянникяйнен (Яни Лаюнен)

5:2, 59:15 – Томи Саллинен – пустые ворота

  • Финляндия набрала 7 очков и поднялась с шестого места на третье в группе В. Словения с 1 баллом идет предпоследней.
  • В следующем матче Словения сыграет с Чехией (12 мая), а Финляндия – с Норвегией (13 мая).

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