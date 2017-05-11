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Немцы в серии буллитов вырвали победу у словаков в матче ЧМ-2017
Игра группового этапа осталась за хозяевами турнира – 3:2 Б.
Голы:
1:0 – Томас Матоушек (Томаш Зиго, Эдуард Шедивы), 09:23
2:0 – Либор Гудачек (Михал Чайковски), 21:58
2:1 – Патрик Раймер (Кристиан Эрхофф, Доминик Кахун), 36:11 – бол.
2:2 – Ясин Элиц (Деннис Зайденберг, Мориц Мюллер), 36:28
2:3 – Доминик Кахун, 65:00 – буллит.
- Германия набрала 4 очка и вышла на пятое место, обойдя Словакию (3).
- В следующем матче Германия сыграет с Данией (12 мая), а Словакия – с Россией (13 мая).
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