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Немцы в серии буллитов вырвали победу у словаков в матче ЧМ-2017

Немцы в серии буллитов вырвали победу у словаков
Eurosport

22 мин. назад

Игра группового этапа осталась за хозяевами турнира – 3:2 Б.

Словакия – Германия – 2:3 Б

Голы:

1:0 – Томас Матоушек (Томаш Зиго, Эдуард Шедивы), 09:23

2:0 – Либор Гудачек (Михал Чайковски), 21:58

2:1 – Патрик Раймер (Кристиан Эрхофф, Доминик Кахун), 36:11 – бол.

2:2 – Ясин Элиц (Деннис Зайденберг, Мориц Мюллер), 36:28

2:3 – Доминик Кахун, 65:00 – буллит.

  • Германия набрала 4 очка и вышла на пятое место, обойдя Словакию (3).
  • В следующем матче Германия сыграет с Данией (12 мая), а Словакия – с Россией (13 мая).

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