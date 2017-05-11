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Россия прибила Данию на чемпионате мира-2017, Андрей Василевский сделал шатаут
В четвертом матче предварительного этапа сборная России одержала сухую победу – 3:0.
Голы:
1:0 – Богдан Киселевич (Артемий Панарин, Никита Кучеров), 35:36
2:0 – Сергей Плотников (Сергей Андронов, Иван Телегин), 35:54
3:0 – Никита Гусев (Вадим Шипачев, Евгений Дадонов), 36:46
- Следующий матч сборная России проведет против Словакии.
- Стартовое вбрасывание – 13 мая в 17:15 по московскому времени.
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