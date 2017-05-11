Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов получили вызов в сборную России, Овечкин не сыграет на ЧМ-2017

Игроки «Вашингтона» получили приглашения в команду после вылета из Кубка Стэнли. В сборную прибудут защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов. Александр Овечкин не сыграет на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела, сообщает сайт ФХР.

Хоккеисты приедут в расположение команды к пятой игре против Словакии.

Сборная России занимает третье место в группе А.

На счету команды Олега Знарка 8 очков.

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, уступив в решающем матче «Питтсбургу».

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