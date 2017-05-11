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Чехи забили норвежцам только раз и выиграли в овертайме матча чемпионата мира
Чисто футбольный исход – 1:0.
Гол:
1:0 – Ян Коварж (Давид Пастрняк, Якуб Ерабек), 61:25
- Победа стала для Чехии второй на турнире в овертайме.
- С 7 очками чехи расположились на третьей строчке группы В.
- Норвегия – четвертая с теми же 7 баллами.
- 12 мая Чехия сыграет со Словенией.
- Норвежцев 13 мая ждут финны.
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