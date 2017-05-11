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Чехи забили норвежцам только раз и выиграли в овертайме матча чемпионата мира

Чехи забили норвежцам только раз и выиграли в овертайме
Eurosport

3 ч. назад

Чисто футбольный исход – 1:0.

Чехия – Норвегия – 1:0

Гол:

1:0 – Ян Коварж (Давид Пастрняк, Якуб Ерабек), 61:25

  • Победа стала для Чехии второй на турнире в овертайме.
  • С 7 очками чехи расположились на третьей строчке группы В.
  • Норвегия – четвертая с теми же 7 баллами.
  • 12 мая Чехия сыграет со Словенией.
  • Норвежцев 13 мая ждут финны.

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