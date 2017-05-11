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Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист сыграет на чемпионате мира

Лундквист сыграет на чемпионате мира
Eurosport

2 ч. назад

Сборная Швеции станет гораздо сильнее.

Твиттер «Рейнджерс» подтвердил приезд своего вратаря на чемпионат мира: «Лундквист сказал, что присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2017».

«Мой брат Джоэл там капитан, а я с ним не играл уже 12 лет. К тому же нас не будет на Олимпиаде. И я рассматриваю это как возможность еще один раз сыграть за свою страну и с братом.

Я приеду туда и постараюсь красиво завершить сезон. Я так надеялся поиграть еще месяцок, был настроен на это. Это разочаровывающе – то, как мы закончили сезон», – приводит слова Хенрика официальный сайт «Рейнджерс».

  • Нью-йоркцы уступили во втором раунде плей-офф НХЛ «Оттаве» со счетом 2-4.
  • Лундквист играл за сборную на Кубке мира-2016.

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