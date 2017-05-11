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Защитник сборной Канады Тайсон Бэрри получил травму в отеле, борясь с партнером, и выбыл до конца ЧМ

Защитник сборной Канады получил травму в отеле, борясь с партнером, и выбыл до конца ЧМ
Eurosport

2 ч. назад

Это же «Колорадо».

Бэрри доказал, что неспроста выступает в худшей команде регулярного чемпионата НХЛ-2016/17.

Защитник «Эвеланш» и сборной Канады больше не сыграет на чемпионате мира из-за рваной травмы ноги, полученной в шуточном борцовском поединке с партнером в номере отеля.

Ранее сборная Канады в твиттере сообщила, что Бэрри выбыл из-за травмы нижней части тела.

  • «Колорадо» стал худшим клубом НХЛ в XXI веке, набрав лишь 48 очков в 82 матчах.
  • На протяжении всего сезона «лавины» смешили болельщиков разнообразными выходками.
  • 25-летний Бэрри в трех матчах ЧМ-2017 набрал 7 (2+5) очков.

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