Защитник сборной Канады Тайсон Бэрри получил травму в отеле, борясь с партнером, и выбыл до конца ЧМ

Бэрри доказал, что неспроста выступает в худшей команде регулярного чемпионата НХЛ-2016/17.

Защитник «Эвеланш» и сборной Канады больше не сыграет на чемпионате мира из-за рваной травмы ноги, полученной в шуточном борцовском поединке с партнером в номере отеля.

Ранее сборная Канады в твиттере сообщила, что Бэрри выбыл из-за травмы нижней части тела.

«Колорадо» стал худшим клубом НХЛ в XXI веке, набрав лишь 48 очков в 82 матчах.

На протяжении всего сезона «лавины» смешили болельщиков разнообразными выходками.

25-летний Бэрри в трех матчах ЧМ-2017 набрал 7 (2+5) очков.

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