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Канада победила Францию, отыгравшись с 1:2 в матче чемпионата мира

Канада победила Францию, отыгравшись с 1:2
Eurosport

16 мин. назад

Да, французы действительно вели в счете.

Канада – Франция – 3:2

Голы:

1:0 – Райан О’Райлли (Нэйт Маккиннон, Марк Шайфли), 05:19 – бол.

1:1 – Оливье Даме-Малка (Антони Рек, Николас Ритц), 09:00

1:2 – Дамьен Флери (Стефан да Коста, Йоанн Овиту), 21:37 – бол.

2:2 – Клод Жиру (Крис Ли), 39:11 – бол.

3:2 – Марк-Эдуард Власич, 42:22

  • Канадцы выиграли четвертый матч из четырех.
  • 13 мая «кленовые листья» сыграют со Швейцарией.
  • Франция днем ранее встретится с Белоруссией.

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