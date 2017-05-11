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Канада победила Францию, отыгравшись с 1:2 в матче чемпионата мира
Да, французы действительно вели в счете.
Голы:
1:0 – Райан О’Райлли (Нэйт Маккиннон, Марк Шайфли), 05:19 – бол.
1:1 – Оливье Даме-Малка (Антони Рек, Николас Ритц), 09:00
1:2 – Дамьен Флери (Стефан да Коста, Йоанн Овиту), 21:37 – бол.
2:2 – Клод Жиру (Крис Ли), 39:11 – бол.
3:2 – Марк-Эдуард Власич, 42:22
- Канадцы выиграли четвертый матч из четырех.
- 13 мая «кленовые листья» сыграют со Швейцарией.
- Франция днем ранее встретится с Белоруссией.
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