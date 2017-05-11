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Швеция справилась с Латвией на чемпионате мира по хоккею
В ворота латвийцев влетели две безответные шайбы.
Голы:
1:0 – Габриэль Ландескуг (Элиас Линдхольм, Виктор Раск), 09:13
2:0 – Элиас Линдхольм (Виктор Раск), 56:42
- Швеция набрала 7 очков и поднялась на четвертое место в таблице.
- Латвия занимает третью позицию с 9 баллами.
- В следующем матче Латвия встретится с США, а Швеция – с Италией.
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