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Швеция справилась с Латвией на чемпионате мира по хоккею

Швеция справилась с Латвией
Eurosport

8 мин. назад

В ворота латвийцев влетели две безответные шайбы.

Швеция – Латвия – 2:0

Голы:

1:0 – Габриэль Ландескуг (Элиас Линдхольм, Виктор Раск), 09:13

2:0 – Элиас Линдхольм (Виктор Раск), 56:42

  • Швеция набрала 7 очков и поднялась на четвертое место в таблице.
  • Латвия занимает третью позицию с 9 баллами.
  • В следующем матче Латвия встретится с США, а Швеция – с Италией.

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