Getty Images

Швеция накидала итальянцам 8 шайб в матче чемпионата мира по хоккею

Швеция накидала итальянцам 8 шайб
Eurosport

1 час назад

После этой встречи разница забитых и пропущенных голов у сборной Италии стала 5:26.

Швеция – Италия – 8:1

Голы:

1:0 – Виктор Раск (Элиас Линдхольм), 03:24

2:0 – Филип Хольм (Уильям Нюландер, Йонас Бродин), 08:34

2:1 – Джованни Морини (Джулио Сканделла, Марко Инсам), 23:50 – бол.

3:1 – Йонас Бродин (Филип Хольм), 29:52

4:1 – Элиас Линдхольм (Габриэль Ландескуг, Антон Стролман), 40:41

5:1 – Линус Умарк (Карл Содерберг, Александр Эдлер), 50:09

6:1 – Карл Клингберг (Йоаким Нордстрём), 54:53

7:1 – Джоэл Эрикссон (Уильям Нюландер), 56:51

8:1 – Джон Клингберг (Филип Хольм, Уильям Нюландер), 58:25

  • Шведы набрали 10 очков и занимают вторую строчку в группе А.
  • Италия – главный аутсайдер группы с 1 баллом.
  • 14 мая Швеция сыграет с Данией.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Защитник сборной Канады получил травму в отеле, борясь с партнером, и выбыл до конца ЧМ

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Гавириа уже не готов драться в кость». Слова Курдюкова как диагноз финишу седьмого этапа «Джиро»

02:08
Популярные видео
Участники «Джиро» культурно объезжали оказавшийся на асфальте итальянский флаг
1 447 просмотров3 ч
Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»
1 266 просмотровВчера в 19:32
А еще вам может понравиться