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Швеция накидала итальянцам 8 шайб в матче чемпионата мира по хоккею
После этой встречи разница забитых и пропущенных голов у сборной Италии стала 5:26.
Голы:
1:0 – Виктор Раск (Элиас Линдхольм), 03:24
2:0 – Филип Хольм (Уильям Нюландер, Йонас Бродин), 08:34
2:1 – Джованни Морини (Джулио Сканделла, Марко Инсам), 23:50 – бол.
3:1 – Йонас Бродин (Филип Хольм), 29:52
4:1 – Элиас Линдхольм (Габриэль Ландескуг, Антон Стролман), 40:41
5:1 – Линус Умарк (Карл Содерберг, Александр Эдлер), 50:09
6:1 – Карл Клингберг (Йоаким Нордстрём), 54:53
7:1 – Джоэл Эрикссон (Уильям Нюландер), 56:51
8:1 – Джон Клингберг (Филип Хольм, Уильям Нюландер), 58:25
- Шведы набрали 10 очков и занимают вторую строчку в группе А.
- Италия – главный аутсайдер группы с 1 баллом.
- 14 мая Швеция сыграет с Данией.
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