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Чехия забросила в 5 раз больше шайб, чем Словения в матче чемпионата мира

Чехия забросила в 5 раз больше шайб, чем Словения
Eurosport

1 час назад

Матч в группе B завершился со счетом 5:1.

Чехия – Словения – 5:1

Шайбы:

1:0 – Михал Ржепик (Ян Коварж, Роман Червенка), 02:12 – большинство

2:0 – Роман Горак (Давид Пастрняк, Якуб Ворачек), 08:20 – большинство

3:0 – Роман Горак (Радко Гудас, Радим Шимек), 11:46

4:0 – Михал Кемпны (Петр Врана), 22:09

4:1 – Миха Верлич (Ян Муршак, Ян Урбас), 44:04

5:1 – Роман Червенка (Ян Ковар), 47:15

  • Чехия набрала 10 очков и переместилась на вторую строчку в группе B.
  • Словения с 1 баллом – седьмая.
  • В следующем матче Словения сыграет с Белоруссией, а Чехия – с Францией.

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