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Чехия забросила в 5 раз больше шайб, чем Словения в матче чемпионата мира
Матч в группе B завершился со счетом 5:1.
Шайбы:
1:0 – Михал Ржепик (Ян Коварж, Роман Червенка), 02:12 – большинство
2:0 – Роман Горак (Давид Пастрняк, Якуб Ворачек), 08:20 – большинство
3:0 – Роман Горак (Радко Гудас, Радим Шимек), 11:46
4:0 – Михал Кемпны (Петр Врана), 22:09
4:1 – Миха Верлич (Ян Муршак, Ян Урбас), 44:04
5:1 – Роман Червенка (Ян Ковар), 47:15
- Чехия набрала 10 очков и переместилась на вторую строчку в группе B.
- Словения с 1 баллом – седьмая.
- В следующем матче Словения сыграет с Белоруссией, а Чехия – с Францией.
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