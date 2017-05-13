Getty Images

Белоруссия набрала первое очко на чемпионате мира по хоккею

Белоруссия набрала первое очко
Eurosport

1 час назад

Команда Дэйва Льюиса уступила французам по буллитам.

Франция – Белоруссия – 4:3 Б

Голы:

1:0 – Саша Трей (Тедди да Коста, Дамьен Ро), 12:29

2:0 – Дамьен Флери (Антуан Руссель, Стефан да Коста), 20:54 – бол.

2:1 – Александр Павлович (Егор Шарангович, Павел Воробей), 26:40

2:2 – Егор Шарангович (Шарль Лингле), 37:47

2:3 – Александр Кулаков (Сергей Костицын, Артем Демков), 41:20 – бол.

3:3 – Пьер-Эдуар Бельмар (Стефан да Коста), 52:35

4:3 – Стефан да Коста – буллит

  • Белорусы набрали 1 очко и заняли седьмое место в группе В, сместив Словению на последнее место.
  • 13 мая аутсайдеры сыграют друг с другом.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Канада победила Францию, отыгравшись с 1:2

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Гавириа уже не готов драться в кость». Слова Курдюкова как диагноз финишу седьмого этапа «Джиро»

02:08
Популярные видео
Участники «Джиро» культурно объезжали оказавшийся на асфальте итальянский флаг
2 100 просмотров7 ч
Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»
1 328 просмотровВчера в 19:32
А еще вам может понравиться