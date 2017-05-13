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Белоруссия набрала первое очко на чемпионате мира по хоккею
Команда Дэйва Льюиса уступила французам по буллитам.
Голы:
1:0 – Саша Трей (Тедди да Коста, Дамьен Ро), 12:29
2:0 – Дамьен Флери (Антуан Руссель, Стефан да Коста), 20:54 – бол.
2:1 – Александр Павлович (Егор Шарангович, Павел Воробей), 26:40
2:2 – Егор Шарангович (Шарль Лингле), 37:47
2:3 – Александр Кулаков (Сергей Костицын, Артем Демков), 41:20 – бол.
3:3 – Пьер-Эдуар Бельмар (Стефан да Коста), 52:35
4:3 – Стефан да Коста – буллит
- Белорусы набрали 1 очко и заняли седьмое место в группе В, сместив Словению на последнее место.
- 13 мая аутсайдеры сыграют друг с другом.
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