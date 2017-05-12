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Евгений Кузнецов: «Надеюсь, Овечкин приедет на чемпионат мира, и мы вместе выпьем пива в Германии»
Хоккеист хочет хорошо провести время с другом.
Нападающий «Вашингтона» и сборной России сообщил, что хотел бы выпить пива с Александром Овечкиным в Германии.
«Надеюсь, Овечкин приедет на чемпионат мира и мы вместе выпьем пива в Германии. Слышал, оно там хорошее», – заявил Кузнецов.
- Евгений Кузнецов присоединился к сборной России на чемпионате мира в Кёльне после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли.
- Александр Овечкин не приехал в команду из-за травмы.
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