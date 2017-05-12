Грайса вывели из состава сборной Германии из-за лайка под записью, сравнивающей Клинтон с Гитлером

Грайс поставил лайк под записью, воспевающую Дональда Трампа. В ней Халлари Клинтон в том числе сравнили с Адольфом Гитлером.

«Никогда не был арестован. Никогда не был осужден. Такой же невинный, как Хиллари», – гласит один из мемов.

Федерация олимпийского спорта Германии (DOSB) заинтересовалась активностью Томаса в соцсетях.

«Кто бы не делал подобные вещи, он не имеет права быть членом команды в Пхёнчхане.

Атлеты – важнейший пример для общества. Политический экстремизм не имеет никакого отношения к спорту», – приводит слова президента DOSB Альфонса Хёрманна Express.

В матче чемпионата мира против датчан Грайс остался на скамейке запасных немецкой сборной.

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Защитник сборной Канады получил травму в отеле, борясь с партнером, и выбыл до конца ЧМ