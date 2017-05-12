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Грайса вывели из состава сборной Германии из-за лайка под записью, сравнивающей Клинтон с Гитлером
Нелепая симпа в инстаграме может стоить вратарю «Айлендерс» поездки на Олимпиаду-2018.
Грайс поставил лайк под записью, воспевающую Дональда Трампа. В ней Халлари Клинтон в том числе сравнили с Адольфом Гитлером.
«Никогда не был арестован. Никогда не был осужден. Такой же невинный, как Хиллари», – гласит один из мемов.
Федерация олимпийского спорта Германии (DOSB) заинтересовалась активностью Томаса в соцсетях.
«Кто бы не делал подобные вещи, он не имеет права быть членом команды в Пхёнчхане.
Атлеты – важнейший пример для общества. Политический экстремизм не имеет никакого отношения к спорту», – приводит слова президента DOSB Альфонса Хёрманна Express.
- В матче чемпионата мира против датчан Грайс остался на скамейке запасных немецкой сборной.
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