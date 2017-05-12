Imago

Грайса вывели из состава сборной Германии из-за лайка под записью, сравнивающей Клинтон с Гитлером

Грайса вывели из состава сборной Германии из-за лайка под записью, сравнивающей Клинтон с Гитлером
Eurosport

28 мин. назад

Нелепая симпа в инстаграме может стоить вратарю «Айлендерс» поездки на Олимпиаду-2018.

Грайс поставил лайк под записью, воспевающую Дональда Трампа. В ней Халлари Клинтон в том числе сравнили с Адольфом Гитлером.

«Никогда не был арестован. Никогда не был осужден. Такой же невинный, как Хиллари», – гласит один из мемов.

Федерация олимпийского спорта Германии (DOSB) заинтересовалась активностью Томаса в соцсетях.

«Кто бы не делал подобные вещи, он не имеет права быть членом команды в Пхёнчхане.

Атлеты – важнейший пример для общества. Политический экстремизм не имеет никакого отношения к спорту», – приводит слова президента DOSB Альфонса Хёрманна Express.

  • В матче чемпионата мира против датчан Грайс остался на скамейке запасных немецкой сборной.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Защитник сборной Канады получил травму в отеле, борясь с партнером, и выбыл до конца ЧМ

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Гавириа уже не готов драться в кость». Слова Курдюкова как диагноз финишу седьмого этапа «Джиро»

02:08
Популярные видео
Участники «Джиро» культурно объезжали оказавшийся на асфальте итальянский флаг
1 856 просмотров5 ч
Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»
1 305 просмотровВчера в 19:32
А еще вам может понравиться