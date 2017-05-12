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Дания отыгралась с 0:2 и завалила Германию в овертайме
Хозяева чемпионата мира проиграли третий матч на турнире – 2:3.
Шайбы:
0:1 – Патрик Раймер (Ясин Эхлиз, Деннис Зайденберг), 08:26
0:2 – Брукс Мацек (Янник Зайденберг, Доминик Кагун), 09:43
1:2 – Фредерик Сторм (Эмиль Кристенсен, Юлиан Якобсен), 16:09
2:2 – Мортен Поульсен (Мадс Кристенсен),16:34
3:2 – Петер Регин, 61:40
- Дания набрала 4 очка и поднялась на шестое место в группе A.
- Германия с шестью баллами – пятая.
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