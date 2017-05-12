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Дания отыгралась с 0:2 и завалила Германию в овертайме

Дания отыгралась с 0:2 и завалила Германию в овертайме
Eurosport

1 час назад

Хозяева чемпионата мира проиграли третий матч на турнире – 2:3.

Дания – Германия – 3:2ОТ

Шайбы:

0:1 – Патрик Раймер (Ясин Эхлиз, Деннис Зайденберг), 08:26

0:2 – Брукс Мацек (Янник Зайденберг, Доминик Кагун), 09:43

1:2 – Фредерик Сторм (Эмиль Кристенсен, Юлиан Якобсен), 16:09

2:2 – Мортен Поульсен (Мадс Кристенсен),16:34

3:2 – Петер Регин, 61:40

  • Дания набрала 4 очка и поднялась на шестое место в группе A.
  • Германия с шестью баллами – пятая.

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