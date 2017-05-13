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Россия выиграла у Словакии и победила в пятом матче ЧМ-2017 подряд
В матче предварительного этапа ЧМ-2017 сборная России переиграла сборную Словакии – 6:0.
Голы:
1:0 – Евгений Дадонов (Гусев, Шипачев), 1:12
2:0 – Евгений Дадонов (Гусев, Шипачев), 13:32 – бол.
3:0 – Андрей Миронов (Плотников), 19:19
4:0 – Никита Кучеров (Ткачев, Киселевич), 22:54
5:0 – Иван Телегин (Зуб, Плотников), 32:50
6:0 – Владислав Гавриков (Шипачев, Дадонов), 55:47
- Российские хоккеисты победили в пятом матче турнира подряд и возглавили группу А с 14 очками.
- Следующий матч сборная России проведет 15 мая против Латвии.
- Капитан национальной команды Сергей Мозякин пропустил второй матч подряд из-за травмы.
- Первую игру на чемпионатах мира провел нападающий Валерий Ничушкин.
- Игроки «Кэпиталс» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Германию и присоединятся к сборной в следующей встрече.
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