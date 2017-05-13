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США летели Латвии 1:3 на ЧМ-2017, но вырвали победу

США летели Латвии 1:3, но вырвали победу
Eurosport

1 час назад

Игра группового этапа принесла победу американцам – 5:3.

Латвия – США – 3:5

Голы:

1:0 – Теодорс Блугерс (Марис Бичевскис), 11:23

2:0 – Каспар Даугавиньш (Андрис Джериньш, Рихардс Букартс), 20:07

2:1 – Джей Ти Комфер (Андерс Ли), 29:00

3:1 – Оскарс Цибульскис (Микс Индрашис), 31:37 – бол.

3:2 – Ник Бьягстад (Ник Шмальц, Клэйтон Келлер), 33:44

3:3 – Джонни Годро (Джейкоб Трауба, Ник Бьягстад), 38:37

3:4 – Эндрю Копп (Коннор Элльбайк), 56:38

3:4 – Дилан Ларкин, 58:58 – в пустые ворота

  • США лидируют в группе А с 12 очками, Латвия с 9 баллами идет четвертой.
  • В следующем матче США сыграют против Словакии (14 мая), а Латвия – против России (15 мая).

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