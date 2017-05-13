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Финляндия в овертайме добила Норвегию на чемпионате мира-2017
Игра группового этапа принесла волевую победу финнам – 3:2.
Голы:
1:0 – Андерс Бастиансен (Маттиас Нёрстебё), 18:38 – бол.
1:1 – Юусо Хиетанен (Себастьян Ахо, Вилле Лаюнен), 25:33
1:2 – Юлиус Хонка (Атте Охтамяя, Маркус Хянникяйнен), 28:11
2:2 – Андреас Мартинсен, 59:31
2:3 – Маркус Хянникяйнен (Мика Пюэряля), 61:55
- Финляндия занимает в группе В третье место (9 очков), Норвегия – пятое (8).
- В следующем матче Финляндия сыграет против Швейцарии (14 мая), а Норвегия – против Канады (15 мая).
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