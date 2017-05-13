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Сборная Белоруссии одержала первую победу на чемпионате мира
Белорусские хоккеисты обыграли Словению.
Голы:
1:0 – Александр Павлович (Илья Шинкевич, Шарль Лингле), 13:12
1:1 – Жига Еглич (Миха Верлич, Роберт Саболич), 16:52 – бол.
1:2 – Давид Родман (Сабахудин Ковачевич, Клемен Претна), 19:15
2:2 – Евгений Ковыршин (Андрей Костицын, Сергей Костицын), 20:29
3:2 – Александр Павлович (Илья Шинкевич), 29:48
4:2 – Илья Шинкевич (Александр Павлович), 38:05
5:2 – Андрей Стась (Михаил Стефанович), 39:43
- Сборная Белоруссии ушла с последнего места в группе В. У белорусов 4 очка в 6 играх.
- Словенцы замыкают группу, набрав в 6 матчах 1 очко.
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