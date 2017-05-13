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Сергей Мозякин больше не сыграет на чемпионате мира

Мозякин больше не сыграет на чемпионате мира
Eurosport

48 мин. назад

Травма капитана сборной России не позволила ему вернуться на лед.

«Нападающий национальной сборной России Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на чемпионате мира. Причина – травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах.

Сегодня утром Мозякин вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации. ФХР и коллектив национальной сборной желают Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на лед», – говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

  • Мозякин получил травму в матче с Германией (6:3) в понедельник, после чего прошел два медицинских обследования.
  • Сборная России победила в пяти стартовых встречах ЧМ-2017 и лидирует в группе А с 14 очками.

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