Сергей Мозякин больше не сыграет на чемпионате мира

«Нападающий национальной сборной России Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на чемпионате мира. Причина – травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах.

Сегодня утром Мозякин вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации. ФХР и коллектив национальной сборной желают Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на лед», – говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

Мозякин получил травму в матче с Германией (6:3) в понедельник, после чего прошел два медицинских обследования.

Сборная России победила в пяти стартовых встречах ЧМ-2017 и лидирует в группе А с 14 очками.

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