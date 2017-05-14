Eurosport
Канада проиграла Швейцарии
Европейские хоккеисты вырвали победу в овертайме.
Голы:
1:0 – Райан О'Райлли (Митчелл Марнер, Колтон Парэйко), 04:22 – бол.
2:0 – Митчелл Марнер (Крис Ли, Трэвис Конечны), 06:28
2:1 – Фабрис Херцог (Венсан Праплан, Таннер Рихард), 46:37 – бол.
2:2 – Венсан Праплан (Денис Холленштайн), 49:44
2:3 – Фабрис Херцог (Андрес Амбюль, Рамон Унтерзандер), 63:40
- Сборная Канады проиграла первый матч на ЧМ-2017, но сохранила лидерство в группе В с 13 очками в 5 матчах.
- Швейцария находится на второй строчке с 11 баллами.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте