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Канада проиграла Швейцарии

Канада проиграла Швейцарии
Eurosport

60 мин. назад

Европейские хоккеисты вырвали победу в овертайме.

Канада – Швейцария – 2:3 (ОТ)

Голы:

1:0 – Райан О'Райлли (Митчелл Марнер, Колтон Парэйко), 04:22 – бол.

2:0 – Митчелл Марнер (Крис Ли, Трэвис Конечны), 06:28

2:1 – Фабрис Херцог (Венсан Праплан, Таннер Рихард), 46:37 – бол.

2:2 – Венсан Праплан (Денис Холленштайн), 49:44

2:3 – Фабрис Херцог (Андрес Амбюль, Рамон Унтерзандер), 63:40

  • Сборная Канады проиграла первый матч на ЧМ-2017, но сохранила лидерство в группе В с 13 очками в 5 матчах.
  • Швейцария находится на второй строчке с 11 баллами.

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