Глава оргкомитета ЧМ: «Со льдом в Кёльне все в порядке, просто кто-то льет на него жидкость»

«С качеством льда на арене в Кёльне все в порядке, работники и заливочные машины работают хорошо. Проблемы происходили только на матчах команды Словакии, в других играх все в порядке.

Дело не во льде, а в чем-то другом. На лед попадают посторонние субстанции. Я повторюсь, что дело не в качестве льда – оно отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены», – сказал Райндль.

Из-за проблем со льдом был задержан второй период субботнего матча ЧМ-2017 между сборными России и Словакии (6:0).

Сборная Словакии занимает седьмое место в Группе А, набрав 4 очка в 5 матчах.

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