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США нанесли Словакии пятое поражение на ЧМ-2017

США нанесли Словакии пятое поражение
Eurosport

1 час назад

Матч группового этапа завершился со счетом 6:1.

США – Словакия – 6:1

Голы:

0:1 – Клейтон Келлер (Андерс Ли, Брэди Шей), 08:12

0:2 – Джонни Годро (Кевин Хейз), 25:57

1:2 – Мартин Гернат (Либор Гудачек, Владимир Дравецки), 30:40

1:3 – Кристиан Дворак (Джонни Годро), 36:04

1:4 – Джейкоб Троуба, 38:01

1:5 – Джонни Годро (Кевин Хейз), 42:16

1:6 – Андерс Ли (Джек Айкел, Ноа Хэнифин), 47:23 – бол.

  • После 6 игр в активе Словакии 1 победа.
  • США возглавили группу А, набрав 15 очков.

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