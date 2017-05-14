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США нанесли Словакии пятое поражение на ЧМ-2017
Матч группового этапа завершился со счетом 6:1.
Голы:
0:1 – Клейтон Келлер (Андерс Ли, Брэди Шей), 08:12
0:2 – Джонни Годро (Кевин Хейз), 25:57
1:2 – Мартин Гернат (Либор Гудачек, Владимир Дравецки), 30:40
1:3 – Кристиан Дворак (Джонни Годро), 36:04
1:4 – Джейкоб Троуба, 38:01
1:5 – Джонни Годро (Кевин Хейз), 42:16
1:6 – Андерс Ли (Джек Айкел, Ноа Хэнифин), 47:23 – бол.
- После 6 игр в активе Словакии 1 победа.
- США возглавили группу А, набрав 15 очков.
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