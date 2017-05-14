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Чехия обыграла Францию и поднялась на второе место в группе В на ЧМ-2017

Чехия обыграла Францию и поднялась на второе место в группе В
Eurosport

1 час назад

Матч шестого тура группового этапа завершился со счетом 5:2.

Чехия – Франция – 5:2

Голы:

1:0 – Давид Пастрняк (Роман Горак, Якуб Ворачек), 08:32 – бол.

1:1 – Стефан Да Коста (Дамьен Флёри), 20:53 – бол.

2:1 – Михал Ржепик (Томаш Кундратек), 26:52

3:1 – Ян Рутта, 37:01 – бол.

4:1 – Михал Ржепик (Михал Кемпны), 48:03

4:2 – Антуан Руссель, 50:38

5:2 – Томаш Зогорна (Михал Кемпны), 58:56

  • Сборная Чехии поднялась на второе место в группе В с 13 очками в 6 матчах.
  • Французы занимают шестую строчку с семью баллами.

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