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Финляндия в овертайме дожала Швейцарию на ЧМ-2017
Финские хоккеисты отыгрались со счета 0:2.
Швейцария – Финляндия – 2:3 (ОТ)
Голы:
1:0 – Фабрис Херцог (Таннер Рихард, Рамон Унтерзандер), 04:40
2:0 – Джоэль Дженацци (Ромайн Лёффель), 10:30
2:1 – Юусо Хиетанен (Вели-Матти Савинайнен, Себастьян Ахо), 19:01 – бол.
2:2 – Микко Рантанен (Вилле Лаюнен, Себастьян Ахо), 47:40 – бол.
2:3 – Валттери Фильппула (Вели-Матти Савинайнен, Юусо Хиетанен), 62:24
- Сборная Финляндии – на четвертом месте в группе В с 11 очками в 6 матчах.
- Швейцарцы идут третьими с 12 баллами.
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