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Сборная Швеции победила Данию на ЧМ-2017

Сборная Швеции победила Данию
Eurosport

10 мин. назад

«Тре Крунур» закрепились на третьем месте в группе А.

Дания – Швеция – 2:4

Голы:

0:1 – Джоэль Лундквист (Маркус Крюгер, Джоэль Эрикссон Эк), 02:19

0:2 – Вильям Нюландер (Джон Клингберг, Оскар Линдберг), 35:20

0:3 – Вильям Нюландер (Никлас Бекстрём), 39:06

1:3 – Мортен Мадсен (Николай Элерс), 49:11

2:3 – Маркус Лауридсен (Николай Элерс, Петер Регин), 55:17

2:4 – Никлас Бекстрём (Джон Клингберг, Вильям Нюландер), 57:31 – бол.

  • Сборная Швеции занимает третье место в группе А с 13 очками в 6 матчах.
  • Датчане – шестые с 4 баллами.

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