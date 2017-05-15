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Сборная Швеции победила Данию на ЧМ-2017
«Тре Крунур» закрепились на третьем месте в группе А.
Голы:
0:1 – Джоэль Лундквист (Маркус Крюгер, Джоэль Эрикссон Эк), 02:19
0:2 – Вильям Нюландер (Джон Клингберг, Оскар Линдберг), 35:20
0:3 – Вильям Нюландер (Никлас Бекстрём), 39:06
1:3 – Мортен Мадсен (Николай Элерс), 49:11
2:3 – Маркус Лауридсен (Николай Элерс, Петер Регин), 55:17
2:4 – Никлас Бекстрём (Джон Клингберг, Вильям Нюландер), 57:31 – бол.
- Сборная Швеции занимает третье место в группе А с 13 очками в 6 матчах.
- Датчане – шестые с 4 баллами.
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