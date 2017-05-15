Любит наш народ всякое. Руки прочь от чемпионата мира по хоккею

Есть такая дилетантская, считающаяся прогрессивной идея реновации чемпионата мира по хоккею. Типа он проходит слишком часто, туда не всегда приезжают лучшие, американцы привозят школьников, конкуренция минимальна, статус чемпиона девальвирован.

Чтобы осознать глупость и лицемерие прогрессивных идей о хоккейном ЧМ, необходимо понимать несколько вещей.

Первая – частота проведения хоккейного ЧМ не имеет никакого отношения к статусу турнира. Потому что премия «Оскар» не теряет свой статус из-за ежегодного приезда Ди Каприо, не теряет свой статус футбольная Лига чемпионов из-за ежегодного «Реала», финал НХЛ из-за ежегодного хоккея с шайбой, а также такие досадно-ежегодные вещи, как Новый год и снег в январе.

Зато очень легко теряет статус нечто, раз в четыре года происходящее, где один лысый мужчина поселил 48 участников. Видимо, изголодавшихся и заждавшихся статусного турнира. И безобидной детской шуткой покажется предыдущий формат с 32 командами, когда вы, сидя в кресле, будете сиять от многозначительности баттла Бенин – Уганда. Стоит проводить такие турниры реже, и они непременно станут прекраснее. Раз в 30 лет.

Вторая и, наверное, наиболее важная здесь вещь – зритель. Зритель любит хоккей. Папаши смотрели, деды забрасывали. Харламов, Петров, Третьяк, Фетисов – национальные герои. Это оттуда, с тех времен. Теми мужиками восхищалось поколение Овечкина и Малкина прежде, чем вырасти в достойное наследие. Хоккеисты – одни из немногих спортсменов, кем Россия может натурально гордиться. В стране и правда крутой хоккей. Именно на уровне личностей, на уровне востребованности в лучших клубах планеты – на уровне транснациональном.

И воспринимаем мы этих ребят вовсе не как равноценных партнеров бэкстремов и кейнов, не как игроков «Вашингтонов» и «Питтсбургов», а как «наших» и «у них там». И единственный смысл в этих «наших» «там» – в гордости за прошлое и в упоении настоящим. Это мысль о том, что однажды все это наше соберется вместе в нашей форме с нашим гербом и разнесет не наше. А болельщики, радостно напевая «Катюшу», будут размахивать триколором и поливать неугодных светлым нефильтрованным. Давайте честно: нет никакого смысла в Панарине за океаном, если не будет Панарина в форме сборной. Это и есть наш хоккей. Не битва новокузнецкого «Металлурга» с «Барысом» и не руководство КХЛ в шарфах СКА, а сборная. Эта, что напоминает нам о той из прошлого. Или хотя бы пытается.

Третья вещь – Олимпиада. В хоккее есть турнир, значимость которого выше чемпионата мира. В футболе его нет. А в зимних видах – в фигурном катании или биатлоне – есть. Каждый чемпионат мира становится этапом подготовки к более значимому турниру – к Олимпиаде. Здесь нет отборочных групп, а статус товарищеских матчей валяется на донном дне. И весь молодняк, все важные открытия, все будущие первые номера драфтов в НХЛ обкатываются на хоккейных ЧМ. Здесь, если задуматься, все гораздо круче, чем во многих других видах спорта. Потому что хоккей сделал этап подготовки к Олимпиаде отдельным самостоятельным праздником. Потому что нельзя отрицать, что это праздник. Хотя бы в России.

Майские праздники, шашлыки, День Победы, чемпионат мира по хоккею. Все это где-то рядом у нас, где-то насильно вместе. Раз в год Россия или некоторая ее часть живет чемпионатом мира. К этому можно относиться снобски и бормотать «да они только раз в год и смотрят хоккей», «да они не знают, кто такой Кучеров», «да они просто угорели по патриотизму». А можно попробовать их понять.

Понять, почему им неинтересна КХЛ, а НХЛ из-за часовых поясов интересна лишь в хайлайтах. Понять, что чемпионат мира для этих людей – единственный хоккей, что у них остался и что они каждый год ждут. Это понимает Овечкин, понимает Малкин, понимают большинство российских игроков НХЛ, после адского сезона приезжающих с травмами, а порой и без контрактов – драться за сборную на девальвированный турнир. Иногда они делают страну счастливее, а она гуляет по ночам в честь их побед.

Эти вещи сложны для двух прогрессивных процентов, которых всерьез заботит, что у шведов 25 отказников, а канадцы вроде как ненастоящие. Все кругом ненастоящие: чехи, финны, шведы – фейковые, молодые, сливающие на славу нам. Но постойте, мы же ведь всегда мечтаем, чтобы как за океаном. Чтобы как в лучших лигах. Чтобы шоу, чтобы люди болели. Так давайте подумаем о зрителе. Хотя бы иногда. В прошлом году билеты на московский чемпионат мира ушли в момент. Это и есть законы шоу. Именно так работают в НХЛ – от зрителя. И никто не предлагает задуматься о конкурентоспособности состава «Миннесоты».

И счастье этих переполненных детьми трибун, счастье вида спорта, хоть сколько-нибудь удачного для России, сильнее отчаянных попыток узкого круга лиц казаться оригинальными. Идеи рынка, идеи востребованности и конкуренции должны работать в экономике. А спорт – это немного другое. В экономике, как правило, думают прежде всего о производителе. А в спорте принято думать о людях – о тех самых, с нефильтрованным. По крайней мере, так было бы правильно.

Когда-то Илья Ковальчук в Квебеке чуть не разбил бортовое стекло, празднуя заброшенную в овертайме шайбу. В ту ночь стекла еще бились. Россия выиграла чемпионат мира впервые за 15 лет. Все те 15 лет он проходил каждый год. И люди были счастливы той победе. Мы были счастливы. Нам было отчаянно плевать, с должной ли самоотдачей Рик Нэш заработал то самое удаление. Золотое. Россия обыграла Канаду в Канаде, проигрывая по ходу встречи 2:4. Главное – драматичный сюжет. Хоть еженедельно. Все остальное вторично.

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