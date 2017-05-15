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Канада разгромила Норвегию на чемпионате мира-2017
Игра группового этапа принесла победу «кленовым листьям» – 5:0.
Голы:
1:0 – Брэйден Шенн (Уэйн Симмондс), 17:48 – бол.
2:0 – Колтон Парайко (Натан Маккиннон, Райан О'Райлли), 18:42 – бол.
3:0 – Марк Шайфли (Майкл Мэтисон, Джефф Скиннер), 34:57
4:0 – Колтон Парайко (Натан Маккиннон, Митч Марнер), 38:14 – бол.
5:0 – Райан О'Райлли (Марк Шайфли, Натан Маккиннон), 57:20 – бол.
- Канада лидирует в группе В с 16 очками. Норвегия идет пятой с 8 баллами.
- В последнем туре Канада сыграет с Финляндией, а Норвегия – с Белоруссией (16 мая).
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