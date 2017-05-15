Getty Images

Канада разгромила Норвегию на чемпионате мира-2017

Канада разгромила Норвегию и закрепилась на первом месте
Eurosport

22 мин. назад

Игра группового этапа принесла победу «кленовым листьям» – 5:0.

Канада – Норвегия – 5:0

Голы:

1:0 – Брэйден Шенн (Уэйн Симмондс), 17:48 – бол.

2:0 – Колтон Парайко (Натан Маккиннон, Райан О'Райлли), 18:42 – бол.

3:0 – Марк Шайфли (Майкл Мэтисон, Джефф Скиннер), 34:57

4:0 – Колтон Парайко (Натан Маккиннон, Митч Марнер), 38:14 – бол.

5:0 – Райан О'Райлли (Марк Шайфли, Натан Маккиннон), 57:20 – бол.

  • Канада лидирует в группе В с 16 очками. Норвегия идет пятой с 8 баллами.
  • В последнем туре Канада сыграет с Финляндией, а Норвегия – с Белоруссией (16 мая).

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
1 596 просмотровВчера в 15:02
Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал
8 485 просмотровВчера в 14:28
А еще вам может понравиться