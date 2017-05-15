Getty Images
Дания отправила Италию в первый дивизион по итогам матча ЧМ-2017
Матч группового этапа остался за датчанами – 2:0.
Голы:
1:0 – Никлас Хардт (Фредерик Сторм, Юлиан Якобсен) – бол.
2:0 – Петер Регин – пустые ворота
- Обе команды провели последние матчи на чемпионате мира-2017.
- Италия с 1 баллом осталась на последнем месте в группе А и вылетела в первый дивизион. Дания с 6 очками идет шестой.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте