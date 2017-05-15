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Дания отправила Италию в первый дивизион по итогам матча ЧМ-2017

Дания отправила Италию в первый дивизион
Eurosport

9 мин. назад

Матч группового этапа остался за датчанами – 2:0.

Дания – Италия – 2:0

Голы:

1:0 – Никлас Хардт (Фредерик Сторм, Юлиан Якобсен) – бол.

2:0 – Петер Регин – пустые ворота

  • Обе команды провели последние матчи на чемпионате мира-2017.
  • Италия с 1 баллом осталась на последнем месте в группе А и вылетела в первый дивизион. Дания с 6 очками идет шестой.

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