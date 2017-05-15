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Россия разгромила Латвию на ЧМ-2017 и возглавила группу А

Россия разгромила Латвию и возглавила группу А
Eurosport

1 час назад

Матч группового этапа завершился со счетом 5:0.

Россия – Латвия – 5:0

Голы:

1:0 – Богдан Киселевич (Артемий Панарин, Владислав Наместников), 12:10

2:0 – Иван Телегин (Сергей Плотников), 18:41

3:0 – Владислав Наместников (Артемий Панарин, Никита Кучеров), 20:57

4:0 – Никита Кучеров (Артемий Панарин, Антон Белов), 39:00

5:0 – Антон Белов (Никита Гусев, Вадим Шипачев), 53:17

  • Россия не пропускает уже 9 периодов подряд.
  • Россия лидирует в группе А с 17 очками. Латвия идет четвертой с 9 баллами.
  • В последнем туре Россия сыграет с США, а Латвия поспорит за выход в плей-офф с Германией (16 мая).

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