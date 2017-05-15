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Россия разгромила Латвию на ЧМ-2017 и возглавила группу А
Матч группового этапа завершился со счетом 5:0.
Голы:
1:0 – Богдан Киселевич (Артемий Панарин, Владислав Наместников), 12:10
2:0 – Иван Телегин (Сергей Плотников), 18:41
3:0 – Владислав Наместников (Артемий Панарин, Никита Кучеров), 20:57
4:0 – Никита Кучеров (Артемий Панарин, Антон Белов), 39:00
5:0 – Антон Белов (Никита Гусев, Вадим Шипачев), 53:17
- Россия не пропускает уже 9 периодов подряд.
- Россия лидирует в группе А с 17 очками. Латвия идет четвертой с 9 баллами.
- В последнем туре Россия сыграет с США, а Латвия поспорит за выход в плей-офф с Германией (16 мая).
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