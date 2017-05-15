Итальянец нелепо срезал шайбу в свои ворота и вдохновил комментатора на адское заклинание

Италия была близка к тому, чтобы набрать второе очко на чемпионате мира-2017, но за три минуты до конца третьего периода Дания реализовала численное преимущество.

Итальянцы сняли вратаря, но это обернулось для них большим позором. 37-летний защитник Александр Эггер получил передачу от партнера в своей зоне, потерял равновесие и в падении переправил шайбу в собственные ворота.

Комментатор был в таком шоке, что его вопль напомнил русский мат.

Италия набрала 1 очко в 7 матчах и заняла последнее место в группе А.

В следующем году итальянцы выступят в первом дивизионе ЧМ.

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