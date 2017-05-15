Сборная Франции крупно обыграла Словению, но не вышла в плей-офф ЧМ-2017

Франция – Словения – 4:1

Голы:

1:0 – Антуан Руссель (Йоанн Овитю, Стефан да Коста), 28:20 – бол.

2:0 – Йоанн Овитю (Пьер-Эдуард Белльмар, Антуан Руссель), 31:08

3:0 – Антуан Руссель (Йоанн Овитю), 44:01 – бол.

3:1 – Ян Муршак (Алеш Мушич, Матия Пинтарич), 44:25 – меньш.

4:1 - Антуан Руссель, 58:30 – в пустые ворота, меньш.

Матч стал последним на турнире для обеих команд.

Франция набрала 10 очков и вышла на пятое место.

Словения набрала 1 очко, заняла последнее место в группе В и вылетела в первый дивизион.

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