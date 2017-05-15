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Сборная Франции крупно обыграла Словению, но не вышла в плей-офф ЧМ-2017
Французы завершили домашний турнир победой – 4:1.
Голы:
1:0 – Антуан Руссель (Йоанн Овитю, Стефан да Коста), 28:20 – бол.
2:0 – Йоанн Овитю (Пьер-Эдуард Белльмар, Антуан Руссель), 31:08
3:0 – Антуан Руссель (Йоанн Овитю), 44:01 – бол.
3:1 – Ян Муршак (Алеш Мушич, Матия Пинтарич), 44:25 – меньш.
4:1 - Антуан Руссель, 58:30 – в пустые ворота, меньш.
Матч стал последним на турнире для обеих команд.
Франция набрала 10 очков и вышла на пятое место.
Словения набрала 1 очко, заняла последнее место в группе В и вылетела в первый дивизион.
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