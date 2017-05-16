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Россия проиграла США на ЧМ-2017 и опустилась на второе место в группе

Россия проиграла США и опустилась на второе место в группе
Eurosport

25 мин. назад

Заключительный матч группового этапа завершился для команды Олега Знарка поражением со счетом 3:5.

Россия – США – 3:5

Голы:

1:0 – Никита Гусева (Богдан Киселевич), 12:29

1:1 – Кевин Хейс (Брок Нелсон, Клейтон Келлер), 21:00 – бол.

2:1 – Антон Белов (Сергей Плотников, Сергей Андронов), 27:33

2:2 – Дилан Ларкин (Брок Нелсон), 32:18

3:2 – Никита Гусев (Вадим Шипачев, Евгений Дадонов), 36:15 – бол.

3:3 – Кевин Хейс (Джонни Годро, Ник Бьягстад), 37:43

3:4 – Андерс Ли (Джонни Годро, Джек Айкел), 54:57 – бол.

3:5 – Брок Нельсон (Дилан Ларкин), 59:38 – п.в.

  • Поражение стало первым для российской сборной на турнире.
  • Четвертьфинальные матчи пройдут 18 мая.

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