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Швейцария победила Чехию на чемпионате мира по хоккею и сыграет в 1/4 финала со Швецией

Швейцария победила Чехию и сыграет в 1/4 финала со Швецией
Eurosport

11 мин. назад

Чехи уступили со счетом 1:3.

Чехия – Швейцария – 1:3

Голы:

0:1 – Венсан Праплан (Рафаэль Диас), 01:42

0:2 – Рето Сури (Дин Кукан, Доминик Шлюмпф), 28:36

1:2 – Роман Червенка (Давид Пастрняк, Либор Сулак), 34:08

1:3 – Дамьен Бруннер (Таннер Ричард, Кристиан Марти), 52:09

  • Швейцарцы набрали 15 очков и заняли второе место в группе В.
  • Ранее они победили Канаду (3:2).
  • Их соперником по четвертьфиналу стали шведы.

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