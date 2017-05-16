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Швейцария победила Чехию на чемпионате мира по хоккею и сыграет в 1/4 финала со Швецией
Чехи уступили со счетом 1:3.
Голы:
0:1 – Венсан Праплан (Рафаэль Диас), 01:42
0:2 – Рето Сури (Дин Кукан, Доминик Шлюмпф), 28:36
1:2 – Роман Червенка (Давид Пастрняк, Либор Сулак), 34:08
1:3 – Дамьен Бруннер (Таннер Ричард, Кристиан Марти), 52:09
- Швейцарцы набрали 15 очков и заняли второе место в группе В.
- Ранее они победили Канаду (3:2).
- Их соперником по четвертьфиналу стали шведы.
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