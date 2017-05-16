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Германия победила Латвию по буллитам и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Германия победила Латвию по буллитам и вышла в четвертьфинал
Eurosport

57 мин. назад

В матче жизни и смерти хозяева турнира упустили преимущество 2:0, сравняли счет за 33 секунды до сирены, выиграли и опередили латышей в группе.

Германия – Латвия – 4:3 Б

Голы:

1:0 – Давид Вольф (Кристиан Эрхофф, Патрик Раймер), 31:02

2:0 – Деннис Сайденберг (Маркус Кинк, Мориц Мюллер), 31:29

2:1 – Гунарс Скворцов (Кристапс Сотникс), 38:42

2:2 – Янис Спруктс (Микс Индрашис, Кристапс Сотникс), 48:22

2:3 – Андрис Джериньш (Увис Балинскис, Робертс Букартс), 56:08 – бол.

3:3 – Феликс Шутц (Леон Драйзайтль), 59:27 – бол.

4:3 – Фредерик Тиффелс – буллит

  • Германия выиграла по буллитам и заняла четвертое место в группе А.
  • В четвертьфинале немцы сыграют с Канадой.

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