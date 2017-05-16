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Германия победила Латвию по буллитам и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
В матче жизни и смерти хозяева турнира упустили преимущество 2:0, сравняли счет за 33 секунды до сирены, выиграли и опередили латышей в группе.
Голы:
1:0 – Давид Вольф (Кристиан Эрхофф, Патрик Раймер), 31:02
2:0 – Деннис Сайденберг (Маркус Кинк, Мориц Мюллер), 31:29
2:1 – Гунарс Скворцов (Кристапс Сотникс), 38:42
2:2 – Янис Спруктс (Микс Индрашис, Кристапс Сотникс), 48:22
2:3 – Андрис Джериньш (Увис Балинскис, Робертс Букартс), 56:08 – бол.
3:3 – Феликс Шутц (Леон Драйзайтль), 59:27 – бол.
4:3 – Фредерик Тиффелс – буллит
- Германия выиграла по буллитам и заняла четвертое место в группе А.
- В четвертьфинале немцы сыграют с Канадой.
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