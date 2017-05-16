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Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале чемпионата мира и в случае победы выйдет на Канаду
Если, конечно, Германия дома не сотворит чудо.
16 мая на чемпионате мира-2017 в Кёльне и Париже завершился групповой этап, по итогам которого определились все четвертьфинальные пары:
Россия – Чехия
Швейцария – Швеция
Канада – Германия
США – Финляндия
- Все четыре матча пройдут 18 мая.
- Четвертьфинал с участием сборной России перенесен в Париж из-за выхода немцев в плей-офф.
- Победитель противостояния Россия – Чехия сыграет в полуфинале либо с Канадой, либо с Германией.
- Сборная России заняла второе место в группе А из-за поражения в последнем матче от США.
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