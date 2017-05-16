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Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале чемпионата мира и в случае победы выйдет на Канаду

Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале и в случае победы выйдет на Канаду
Eurosport

8 мин. назад

Если, конечно, Германия дома не сотворит чудо.

16 мая на чемпионате мира-2017 в Кёльне и Париже завершился групповой этап, по итогам которого определились все четвертьфинальные пары:

Россия – Чехия

Швейцария – Швеция

Канада – Германия

США – Финляндия

  • Все четыре матча пройдут 18 мая.
  • Четвертьфинал с участием сборной России перенесен в Париж из-за выхода немцев в плей-офф.
  • Победитель противостояния Россия – Чехия сыграет в полуфинале либо с Канадой, либо с Германией.
  • Сборная России заняла второе место в группе А из-за поражения в последнем матче от США.

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