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Главный тренер сборной США: «Российские болельщики устроили потрясающую атмосферу»

Главный тренер сборной США: «Российские болельщики устроили потрясающую атмосферу»
Eurosport

1 минуту назад

Джефф Блэшилл выразил уважение сборной России и ее фанам.

«Отличная игра. Российские болельщики устроили потрясающую атмосферу на арене. Мы много играли в большинстве в первом периоде. Во втором наконец-то сумели реализовать. Это и стало отправной точкой.

Мы очень уважаем сборную России. Мощная команда. И это была важная и хорошая победа. Но самые главные встречи у нас, так или иначе, впереди.

Если бы у меня была такая команда в «Детройте», вышел бы я в плей-офф? Я стараюсь фокусироваться на сборной. Но у нас определенно собрался очень классный молодой коллектив», – приводит «СЭ» слова Джеффа Блэшилла.

  • США нанесли первое поражение сборной России на ЧМ-2017 (5:3) и стали победителями группы А.
  • В четвертьфинале американцы сыграют против Финляндии. Россия оспорит путевку в полуфинал с Чехией. Матчи пройдут 18 мая.

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