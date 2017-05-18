Getty Images
Сборная России победила Чехию на ЧМ-2017 и вышла в полуфинал
Четвертьфинальный матч принес команде Олега Знарка победу со счетом 3:0.
Голы:
1:0 – Дмитрий Орлов (Сергей Плотников, Виктор Антипин), 08:45
2:0 – Никита Кучеров (Евгений Кузнецов, Виктор Антипин), 13:26 – бол.
3:0 – Артемий Панарин (Никита Кучеров, Евгений Кузнецов), 53:55
- В полуфинале Россия сыграет с победителем пары Канада – Германия.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте