Getty Images

Сборная России победила Чехию на ЧМ-2017 и вышла в полуфинал

Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал
Eurosport

1 час назад

Четвертьфинальный матч принес команде Олега Знарка победу со счетом 3:0.

Россия – Чехия – 3:0

Голы:

1:0 – Дмитрий Орлов (Сергей Плотников, Виктор Антипин), 08:45

2:0 – Никита Кучеров (Евгений Кузнецов, Виктор Антипин), 13:26 – бол.

3:0 – Артемий Панарин (Никита Кучеров, Евгений Кузнецов), 53:55

  • В полуфинале Россия сыграет с победителем пары Канада – Германия.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017

03:10
Популярные видео
«Сиэтл» прессовал «Спортинг Канзас-Сити» весь первый тайм, а потом Фернандес забил 3 за 13 минут
1 485 просмотров10 ч
Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале
9 527 просмотров16/05 в 17:30
А еще вам может понравиться