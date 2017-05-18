Eurosport

США проиграли Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира

США проиграли Финляндии в четвертьфинале
Eurosport

11 мин. назад

Американцы не забросили ни одной шайбы и пропустили две.

США – Финляндия – 0:2

Шайбы:

0:1 – Микко Рантанен (Вели-Матти Савинайнен, Себастьян Ахо), 21:01 – бол

0:2 – Йоонас Кемппайнен (Юхаматти Аалтонен), 46:49

  • Финлянция вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча между Швейцарией и Швецией.
  • В другом полуфинале Россия встретится с Канадой или Германией.

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