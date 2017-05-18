Eurosport
США проиграли Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира
Американцы не забросили ни одной шайбы и пропустили две.
Шайбы:
0:1 – Микко Рантанен (Вели-Матти Савинайнен, Себастьян Ахо), 21:01 – бол
0:2 – Йоонас Кемппайнен (Юхаматти Аалтонен), 46:49
- Финлянция вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча между Швейцарией и Швецией.
- В другом полуфинале Россия встретится с Канадой или Германией.
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