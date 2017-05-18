Eurosport

Россия и Канада сыграют в полуфинале чемпионата мира

Россия и Канада сыграют в полуфинале
Eurosport

16 мин. назад

В четвертьфинале «кленовые листья» справились с немцами – 2:1.

Канада – Германия – 2:1

Шайбы:

1:0 – Марк Шайфли (Райан О'Райлли, Митчелл Марнер), 17:11 – бол.

2:0 – Джефф Скиннер (Майкл Мэтисон Марк Шайфли), 38:08

2:1 – Янник Зайденберг (Кристиан Эрхофф), 53:21 – мен.

  • Сборная Канады – 26-кратный чемпион мира.
  • Сборные России (СССР) и Канады встречались 38 раз: на счету России 20 побед.

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