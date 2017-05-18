Eurosport
Швеция вышла в полуфинал чемпионата мира и встретится с Финляндией
Сборная Швейцарии не составила конкуренции «Тре-Крунур» – 1:3.
Шайбы:
0:1 – Никлас Бекстрём (Оскар Линдберг, Вильям Нюландер), 04:15
1:1 – Гаэтан Хас, 12:53
1:2 – Вильям Нюландер (Оливер Экман-Ларссон), 33:15
1:3 – Александер Эдлер (Джоэль Лундквист), 43:44
- В полуфинале соперником Швеции станет команда Финляндии.
- В другом полуфинале встретятся Россия и Канада.
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