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Форвард Канады Мэтт Дюшен: «Если не наладим переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит»

Дюшен: «Если не наладим переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит»
Eurosport

28 мин. назад

Будет здорово, если не наладят.

«Мы контролировали игру с Германией. Соперник был силен, немцев гнали трибуны. Но мы сыграли хорошо, выполнили план на матч и в итоге победили.

Нам предстоит полуфинал с Россией, я несколько раз играл уже с этой командой. Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику пространства.

Мы собираемся выйти в финал и показать в субботу свою лучшую игру», – приводит слова Дюшена «Чемпионат».

  • В четвертьфинале ЧМ-2017 Россия обыграла Чехию (3:0), а Канада – Германию (2:1).
  • Полуфинал Россия – Канада состоится 20 мая. Встреча начнется в 16:15 (мск).
  • Другую путевку в финал разыграют Швеция и Финляндия.

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