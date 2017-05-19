Форвард Канады Мэтт Дюшен: «Если не наладим переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит»

«Мы контролировали игру с Германией. Соперник был силен, немцев гнали трибуны. Но мы сыграли хорошо, выполнили план на матч и в итоге победили.

Нам предстоит полуфинал с Россией, я несколько раз играл уже с этой командой. Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику пространства.

Мы собираемся выйти в финал и показать в субботу свою лучшую игру», – приводит слова Дюшена «Чемпионат».

В четвертьфинале ЧМ-2017 Россия обыграла Чехию (3:0), а Канада – Германию (2:1).

Полуфинал Россия – Канада состоится 20 мая. Встреча начнется в 16:15 (мск).

Другую путевку в финал разыграют Швеция и Финляндия.

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