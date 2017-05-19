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Главный тренер сборной Канады: «Матчи против России – это самая настоящая война»

Главный тренер сборной Канады: «Матчи против России – это самая настоящая война»
Eurosport

1 час назад

Грядет битва.

«Согласен ли с тем, что Россия – Канада – главное международное противостояние? Если вспоминать историю хоккея, то это самая настоящая война. Поэтому встречи с Россией, понятно, совсем не рядовые.

На самом деле сборная США серьезно подтянулась. Настолько серьезно, что почти нет разницы в уровне этих трех команд.

Но если мы вспоминаем 1960-е, 1970-е и так далее, то сразу все становится понятно. Тут даже говорить нечего. Россия и Канада. Одним предложением», – заявил Джон Купер, слова которого приводит «СЭ».

  • В четвертьфинале ЧМ-2017 Россия обыграла Чехию (3:0), Канада – Германию (2:1), а США проиграли Финляндии (0:2).
  • Полуфинал Россия – Канада состоится 20 мая. Встреча начнется в 16:15 (мск).
  • Вторую путевку в финал разыграют Швеция и Финляндия.

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