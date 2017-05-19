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Нападающий сборной Канады Клод Жиру: «Иван Проворов молодой, буду играть с ним жестко»
Главная звезда «Филадельфии» имеет желание разделаться с партнером по клубу в полуфинальном матче чемпионата мира.
Клод с юмором рассказал об ожиданиях от встречи с российской сборной.
«Я совершенно согласен с тем, что матчи Канады и России – главное международное дерби в хоккее. И быть участником таких матчей – это круто. Еще в молодежной сборной у нас были такие игры, где я тоже играл, что закачаешься. Будет отличный матч, даже не сомневаюсь.
Хочу обыграть Проворова. В смысле – выиграть этот матч. Но и обыграть в том плане, что поймать его на какой-то финт, тоже хочу. Он молодой, буду с ним играть жестко», – цитирует Жиру «Спорт-Экспресс».
- Полуфинал ЧМ-2017 Канада – Россия состоится 20 мая.
- Начало встречи – в 16:15 (мск).
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