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В 2021 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Белоруссии и Латвии

ЧМ-2021 пройдет в Белоруссии и Латвии
Eurosport

1 час назад

Финляндия получила первенство мира-2022.

19 мая на ежегодном конгрессе IIHF чиновники определили хозяев чемпионатов мира 2021 и 2022 годов.

ЧМ-2021 пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая. На следующий год ведущие сборные планеты приедут в финские города Тампере и Хельсинки, сообщает официальный сайт IIHF.

Список стран, в которых пройдут ближайшие чемпионаты мира:

2018 – Дания

2019 – Словакия

2020 – Швейцария

2021 – Белоруссия и Латвия

2022 – Финляндия

  • В Белоруссии прошло мировое первенство 2014 года.
  • ЧМ-2017, который проходит в Париже и Кёльне, завершится 21 мая.
  • 20 мая Канада сыграет в полуфинале с Россией.
  • Белорусы заняли седьмое место в группе В и не вышли в плей-офф.
  • Сборная Латвии в решающем боевике против Германии упустила возможность выйти в четвертьфинал и осталась пятой в группе А.

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