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В 2021 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Белоруссии и Латвии
Финляндия получила первенство мира-2022.
19 мая на ежегодном конгрессе IIHF чиновники определили хозяев чемпионатов мира 2021 и 2022 годов.
ЧМ-2021 пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая. На следующий год ведущие сборные планеты приедут в финские города Тампере и Хельсинки, сообщает официальный сайт IIHF.
Список стран, в которых пройдут ближайшие чемпионаты мира:
2018 – Дания
2019 – Словакия
2020 – Швейцария
2021 – Белоруссия и Латвия
2022 – Финляндия
- В Белоруссии прошло мировое первенство 2014 года.
- ЧМ-2017, который проходит в Париже и Кёльне, завершится 21 мая.
- 20 мая Канада сыграет в полуфинале с Россией.
- Белорусы заняли седьмое место в группе В и не вышли в плей-офф.
- Сборная Латвии в решающем боевике против Германии упустила возможность выйти в четвертьфинал и осталась пятой в группе А.
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